ИА «Ореанда-Новости». Актёр Иван Охлобыстин резко отреагировал на призыв Алёны Водонаевой «не рожать рабов».

Актёр Иван Охлобыстин отреагировал на слова модели и телеведущей Алёны Водонаевой, которая призвала россиян «не рожать рабов». Он назвал телеведущую «дамой с пониженной социальной ответственностью».

Ранее модель Алёна Водонаеваа призвала россиянок прекратить рожать «рабов». Она заявила, что в России рожают только богатые и необразованные, тем самым подняв волну общественного возмущения. Также она добавила, что «презирает» семьи, которые существуют «в нищете» и при этом растят нескольких детей.

Водонаева выступила «за» аборты и порекомендовала подписчицам не рожать «исходя из желания».

Охлобыстин предложил телеканалам ввести ценз, который поможет отбирать хороших ведущих от «дам с пониженной социальной ответственностью». «Пусть катятся в «то» государство и хоть на собаках женятся», добавил актёр.