ИА «Ореанда-Новости». Парижская архитектурная фирма предлагает свой проект реставрации знаменитой французской архитектурной достопримечательности 12 века. Нотр-Дам предлагается превратить в модернизированный эко-собор с крышей на солнечных батареях и электрической фермой. Возможно, нет лучшего способа возместить ущерб, нанесённый пожаром, чем превратить собор в нечто новаторское, что принесет пользу окружающей среде?

Таким вопросом задаётся французский архитектор Винсент Каллебаут, предлагающий такой своеобразный реставрационный план. Он собирается спроектировать здание на «желанное экологическое будущее», выступая, тем ненменее, за полное возрождение собора. Проект амбициозного француза называется Palingenesis, что в переводе с греческого означает «регенерация» и будет включать в себя строительство прочного дубового каркаса и поддерживающих планок из углеродного волокна, чтобы минимизировать количество строительных материалов и максимально увеличить пространство для света, проникающего через солнечную стеклянную крышу.

По плану Каллебаута, фотоэлектрические кристаллы в крыше, содержащие углерод, водород, азот и кислород, будут поглощать солнечный свет и преобразовывать его в энергию, которая будет храниться в водородных топливных элементах. Поэтому, что особенно важно по его мнению, обновлённый собор Нотр-Дам в конечном итоге будет производить больше энергии, чем потреблял ранее и, следовательно, будет энергетически позитивным. «Благодаря возобновляемым источникам энергии архитектурный памятник превратится в современный трехмёрный готический витражный трансплантат, производящий всю необходимую для своих нужд электроэнергию.

О реакции французских властей и общественности на столь новаторский подход к реконструкции Нотр-Дама пока не сообщается.