



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В следующем месяце произойдет самое длительное в XXI веке лунное затмение. Наблюдать за этим редким явлением у россиян будет возможность в ночь с 27 на 28 июля. Одновременно Марс достигнет противостояния с Солнцем и максимально приблизиться к нашей планете. По словам заведующей обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Марии Смирновой, жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать полное лунное затмение. В Северной столице оно начнётся раньше. Мария Смирнова уверяет, что мы сможем увидеть «кровавую» Луну, расположенную высоко над горизонтом.

Раз минимум в 15 лет планета Марс становится максимально приближена к Земле, однако увидеть планету нельзя будет увидеть без специального оборудования. Для тех, кто вооружился телескопами, сможет разглядеть детали поверхности красной планеты, если позволят погодные условия. По словам Марии Смирновой, в Северной столице Марс будет совсем низко и какие-то высокие объекты или дымка на горизонте помешают любоваться зрелищем. Для людей, у которых нет телескопа, красная планета будет выглядеть яркой звездой.





Примерно в десять часов вечера Луна, появившись над горизонтом, сползёт в тень нашей планеты. После она наполнится красным цветом и стартует обратный процесс. Длительность явления составит 3-4 часа. Редкое и яркое зрелище по-настоящему впечатлит каждого. Лунное затмение и противостояние красной планеты произойдут одновременно впервые за последние 188 лет. По словам Марии Смирновой, несмотря на то, что противостояние Марса с Солнцем начнётся на два дня раньше – это процесс медленный, поэтому совпадение неизбежно.





Отметим, что в последнее время по Сети распространились фейковые новости о двоелунии – явление, подразумевающее под собой две Луны на небе. Но сотрудники планетария опровергли эту информацию, заявив, что это не более, чем чья-то выдумка.