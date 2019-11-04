04.11.2019, 08:42
Жители России рассказали, почему они отказываются от путешествий
ИА «Ореанда-Новости»Отечественным онлайн-сервисом о поездках и путешествиях «Туту.ру» было проведено исследование, направленное на то, чтобы выяснить причины отказа россиян от путешествий в этом году. Результаты была размещены на сайте сервиса.
Было опрошены 4265 туристов. Исследования показали, что 43 % от общего числа респондентов отказались от путешествий из-за финансовых проблем. Некоторые посчитали для себя правильным накопленные деньги потратить на выплату кредитов. Другие приняли решение никуда не уезжать из-за домашних питомцев, которых не с кем оставить. 5 % опрошенных заявило, что им необходимо позаботиться о родных.
4 % сказали о том, что не оправились в путешествие, потому что заняты на работе. Такое же количество опрошенных заявило, что просто не хотят никуда ехать.
Было опрошены 4265 туристов. Исследования показали, что 43 % от общего числа респондентов отказались от путешествий из-за финансовых проблем. Некоторые посчитали для себя правильным накопленные деньги потратить на выплату кредитов. Другие приняли решение никуда не уезжать из-за домашних питомцев, которых не с кем оставить. 5 % опрошенных заявило, что им необходимо позаботиться о родных.
4 % сказали о том, что не оправились в путешествие, потому что заняты на работе. Такое же количество опрошенных заявило, что просто не хотят никуда ехать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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