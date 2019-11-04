Было опрошены 4265 туристов. Исследования показали, что 43 % от общего числа респондентов отказались от путешествий из-за финансовых проблем. Некоторые посчитали для себя правильным накопленные деньги потратить на выплату кредитов. Другие приняли решение никуда не уезжать из-за домашних питомцев, которых не с кем оставить. 5 % опрошенных заявило, что им необходимо позаботиться о родных.4 % сказали о том, что не оправились в путешествие, потому что заняты на работе. Такое же количество опрошенных заявило, что просто не хотят никуда ехать.