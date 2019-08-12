ИА "Ореанда-Новости" Писатель Джордж Мартин, по книге которого был снят сериал «Игра Престолов», получил необычный подарок от якутян. Это статуэтка Джона Сноу, изготовленная местными мастерами.

Авторы презента разыскали проживающих в Америке якутян и с их помощью доставили статуэтку в Санта-Фе, где проживает писатель.

Однако лично вручить подарок им не удалось. Статуэтку приняла помощница Мартина. Она поблагодарила жителей Якутска за трогательный сувенир и пообещала прислать им видео, на котором «Джона Сноу» передают в руки Джорджу Мартину.