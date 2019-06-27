ИА «Ореанда-Новости» В Брянске суд оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей за видеозапись танца на фоне мемориала «Курган Бессмертия». Девушка опубликовала видео в Instagram. Суд счёл её поступок проявлением неуважения к обществу, так как памятник посвящён павшим во время Великой Отечественной войны бойцам.

Также «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия. По словам девушки, она не подразумевала оскорбление памяти погибших солдат, а лишь хотела снять красивое видео для социальной сети. Свою вину она полностью признала.