В ночь на Новый год жителей России призывают не есть салаты, которые имеют в своём составе майонез. Стоит на стол поставить вместо них салаты с зеленью. Эти салаты не оказывают негативного влияния на печень и поджелудочную железу. В Роспотребнадзоре заявили, что пищеварительная система ночью работает в замедленном режиме.По мнению экспертов, в качестве главного блюда лучше приготовить тушеное или запеченное мясо кролика или птицы. Также можно приготовить блюдо из нежирной рыбы. Кроме того специалисты советуют не употреблять продукты, которые не были термически обработаны. По их словам, такие продукты могут привести к отравлению.