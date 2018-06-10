ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Томске впервые за его историю пройдёт международный марафон под кодовым названием "Ярче". Начало данного состязания назначено на 11 июня 2018 года. В мероприятии будут принимать участие как российские атлеты, так и зарубежные. Приход иностранных гостей не вызывает особого удивления, поскольку организаторы марафона подошли к своей работе весьма основательно. Уровень организованности стоит на мировом уровне, а количество участвующих не уступает, а то и превышает количество участников в крупнейших забегах, организованным в рамках России. Победителя в этом состязании ждёт заманчивая награда в виде 1 миллиона 570 тысяч рублей. Подобный приз будет хорошей наградой даже иностранцу, с учётом разницы в стоимости валюты. Также параллельно пройдет и детский забег, в котором смогут принять участие все желающие.

Проведение марафона было официально одобрено Ассоциацией международных марафонов и забегов известных под логотипом AIMS. Благодаря хорошей организации, зарубежные гости не будут испытывать больших проблем в общении и смогут всегда рассчитывать на помощь оргкомитета. Подготовка к данному мероприятию началась ещё в начале февраля.

Участникам забега предстоит пробежать вдоль исторического центра старинного Томска, который был возведён ещё во времена Бориса Годунова. Согласно древним поверьям, под этим местом находятся старинные катакомбы, в которых может быть спрятано много чего ценного. Предположительно, катакомбами являются бывшие улицы древнего города Грасиона, который, по данным историков, превышал своими размерами современный Томск. Если это окажется правдой, то поездки в Парижские катакомбы быстро потеряют актуальность. Нашедший же, скорее всего, получит заслуженную награду и призвание у всех археологов мира.

Также бегуны смогут увидеть Богородице-Алексеевский монастырь, где находятся мощи Федота Томского и, по некоторым версиям, императора Александра I. Марафонцы посмотрят на шедевры Томской архитектуры, дома, украшенные красивым деревянным кружевом, старинные соборы и церкви, а также на богатые особняки заработавших на добыче золота купцов. Организаторы выражают уверенность, что все участники останутся крайне довольны и полны новыми впечатлениями.