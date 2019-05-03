ИА «Ореанда-Новости». Посетители ресторанов в Калифорнии теперь могут согласиться на дополнительный 1% к стоимости их счёта. Вырученные деньги пойдут в общественный фонд помощи фермерам, которые используют технологии для сокращения углерода в атмосфере.

Чтобы принять участие в программе Restore California Renewable Restaurant, рестораны и закусочные могут добавить 1% к чеку каждого посетителя. Это по-прежнему будет необязательным для клиентов, но если все посетители в какой-нибудь закусочной согласятся на такую мизерную доплату, собранных финансов будет более чем достаточно, чтобы поспособствовать сокращению выбросов углерода, заявил CNN организатор инициативы Энтони Минт.

Активист вместе с супругой давно ведёт борьбу с изменением климата. Так, в 2013 году они разработали проект под названием Zero Foodprint, чтобы помочь ресторанам оценить, уменьшить и компенсировать свои углеродные отходы. С момента начала реализации программы 27 ресторанов по всему миру присоединились к благотворительной программе по нейтрализации выбросов углерода. Цель нового проекта в Калифорнии состоит в том, чтобы привлечь как можно больше посетителей в рестораны, которые сделали выбор в пользу сохранения окружающей среды.