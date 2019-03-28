В программе:Боккерини – Концерт для виолончели с оркестром – «Ночная музыка в Мадриде»Денисов – Вариации на тему Й. Гайдна для виолончели с оркестромОнеггер – Камерный концерт для флейты и английского рожка с оркестромЛуиджи Боккерини – создатель огромного количества камерноймузыки – будет представлен Виолончельным концертом и пьесой «Ночная музыка в Мадриде», где отразились его личные впечатления периода, когда он был композитором при испанском королевском дворе. В Виолончельных вариациях Эдисона Денисова ведётся изящный диалог с Йозефом Гайдном. В этих сочинениях солирует народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Рудин.Создавая партитуру в 1948 году, композитор пояснил, что «первая часть основана на очень простых темах популярного характера, которые выделяются на фоне струнных гармоний, из которых они возникают. В Анданте тема переходит от торжественности к резкому блеску, и завершается в атмосфере меланхоличного спокойствия. В финале господствует живость и скерцозность».