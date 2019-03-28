28.03.2019, 11:02
Камерный оркестр Московской консерватории выступит в Рахманиновском зале 9 апреля
ИА «Ореанда-Новости» Рахманиновском зале консерватории во вторник 9 апреля в 19.00 состоится концерт Абонемент №40 на котором выступит
Камерный оркестр Московской консерватории.
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Александр РУДИН (виолончель)
В программе:
Боккерини – Концерт для виолончели с оркестром – «Ночная музыка в Мадриде»
Денисов – Вариации на тему Й. Гайдна для виолончели с оркестром
Онеггер – Камерный концерт для флейты и английского рожка с оркестром
Классика и современность в программе Камерного оркестра Московской консерватории. Выбранные сочинения связаны барочными корнями. Луиджи Боккерини – создатель огромного количества камерной
музыки – будет представлен Виолончельным концертом и пьесой «Ночная музыка в Мадриде», где отразились его личные впечатления периода, когда он был композитором при испанском королевском дворе. В Виолончельных вариациях Эдисона Денисова ведётся изящный диалог с Йозефом Гайдном. В этих сочинениях солирует народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Рудин.
Ещё один раритет – Камерный концерт для флейты, английского рожка и камерного оркестра французского композитора Артюра Онеггера. Создавая партитуру в 1948 году, композитор пояснил, что «первая часть основана на очень простых темах популярного характера, которые выделяются на фоне струнных гармоний, из которых они возникают. В Анданте тема переходит от торжественности к резкому блеску, и завершается в атмосфере меланхоличного спокойствия. В финале господствует живость и скерцозность».
Камерный оркестр Московской консерватории.
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Александр РУДИН (виолончель)
В программе:
Боккерини – Концерт для виолончели с оркестром – «Ночная музыка в Мадриде»
Денисов – Вариации на тему Й. Гайдна для виолончели с оркестром
Онеггер – Камерный концерт для флейты и английского рожка с оркестром
Классика и современность в программе Камерного оркестра Московской консерватории. Выбранные сочинения связаны барочными корнями. Луиджи Боккерини – создатель огромного количества камерной
музыки – будет представлен Виолончельным концертом и пьесой «Ночная музыка в Мадриде», где отразились его личные впечатления периода, когда он был композитором при испанском королевском дворе. В Виолончельных вариациях Эдисона Денисова ведётся изящный диалог с Йозефом Гайдном. В этих сочинениях солирует народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Рудин.
Ещё один раритет – Камерный концерт для флейты, английского рожка и камерного оркестра французского композитора Артюра Онеггера. Создавая партитуру в 1948 году, композитор пояснил, что «первая часть основана на очень простых темах популярного характера, которые выделяются на фоне струнных гармоний, из которых они возникают. В Анданте тема переходит от торжественности к резкому блеску, и завершается в атмосфере меланхоличного спокойствия. В финале господствует живость и скерцозность».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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