14.11.2018, 17:54
Камин-аут в семье Уилла Смита
ИА «Ореанда-Новости»
Джейден Смит, посетив концерт репера Tyler, сделал заявление, в котором высказался о своих отношениях с репером, которые выходят за рамки дружественных.
"Tyler - мой давний лучший друг. Но хочу вам сказать то, что он конечно будет отрицать. Tyler - мой бойфренд, и он им является всю мою жизнь, я люблю его"
Эти слова Джейден Смит произнес, находясь на сцене на концерте Tyler в Лос-Анжелесе. В это время репер только улыбался и качал головой, давая понять публике, что эти слова не иначе, как шуткой и не назовешь.
Это заявление сразу всколыхнуло социальные сети, все начали активно обсуждать эту тему. На страницах своих социальных сетей звёзды продолжили говорить про свои отношения, и Tyler назвал Джейдена безумным.
Пока неизвестна реакция отца Джейдена, Уилла Смита. Можно предположить, что Уилл не мог бы допустить такого прокола сына во всех смыслах.
Но реакция общественности неоднозначна. Кто-то называет это пиаром или шуткой двух подростков. Кто-то призывает поддержать Джейдена и Tyler, ведь такие личные отношения сложно выносить на публику.
Джейден Смит ранее не был замечен в компании гомосексуалистов. Если у него и были отношения, то только с девушками. Но некоторые фотографии говоорят о том, тчо он любит экстравагантно одеваться: широкие брюки, плащи и юбки. Известно, что звёзды зачастую эпатируют своих фанатов, делая вещи, которые или им не свойственны, либо выходят за границы морали. А заявления о нетрадиционной сексуальной ориентации как раз можно назвать новостями из разряда "Шок".
Недавно Уилл Смит сделал пародию на клип Джейдена, где перенял образ сына с множеством украшений и белыми волосами, а затем поздравил Джейдена с многочисленными просмотрами своего видео.
Джейден Смит и Tyler действительно являются давними приятелями, их часто можно увидеть на совместных фотографиях в социальных сетях, и на совместных репетициях.
Джейден Смит, посетив концерт репера Tyler, сделал заявление, в котором высказался о своих отношениях с репером, которые выходят за рамки дружественных.
"Tyler - мой давний лучший друг. Но хочу вам сказать то, что он конечно будет отрицать. Tyler - мой бойфренд, и он им является всю мою жизнь, я люблю его"
Эти слова Джейден Смит произнес, находясь на сцене на концерте Tyler в Лос-Анжелесе. В это время репер только улыбался и качал головой, давая понять публике, что эти слова не иначе, как шуткой и не назовешь.
Это заявление сразу всколыхнуло социальные сети, все начали активно обсуждать эту тему. На страницах своих социальных сетей звёзды продолжили говорить про свои отношения, и Tyler назвал Джейдена безумным.
Пока неизвестна реакция отца Джейдена, Уилла Смита. Можно предположить, что Уилл не мог бы допустить такого прокола сына во всех смыслах.
Но реакция общественности неоднозначна. Кто-то называет это пиаром или шуткой двух подростков. Кто-то призывает поддержать Джейдена и Tyler, ведь такие личные отношения сложно выносить на публику.
Джейден Смит ранее не был замечен в компании гомосексуалистов. Если у него и были отношения, то только с девушками. Но некоторые фотографии говоорят о том, тчо он любит экстравагантно одеваться: широкие брюки, плащи и юбки. Известно, что звёзды зачастую эпатируют своих фанатов, делая вещи, которые или им не свойственны, либо выходят за границы морали. А заявления о нетрадиционной сексуальной ориентации как раз можно назвать новостями из разряда "Шок".
Недавно Уилл Смит сделал пародию на клип Джейдена, где перенял образ сына с множеством украшений и белыми волосами, а затем поздравил Джейдена с многочисленными просмотрами своего видео.
Джейден Смит и Tyler действительно являются давними приятелями, их часто можно увидеть на совместных фотографиях в социальных сетях, и на совместных репетициях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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