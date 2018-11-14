"Tyler - мой давний лучший друг. Но хочу вам сказать то, что он конечно будет отрицать. Tyler - мой бойфренд, и он им является всю мою жизнь, я люблю его"Эти слова Джейден Смит произнес, находясь на сцене на концерте Tyler в Лос-Анжелесе. В это время репер только улыбался и качал головой, давая понять публике, что эти слова не иначе, как шуткой и не назовешь.Это заявление сразу всколыхнуло социальные сети, все начали активно обсуждать эту тему.и Tyler назвал Джейдена безумным.Пока неизвестна реакция отца Джейдена, Уилла Смита. Можно предположить, что Уилл не мог бы допустить такого прокола сына во всех смыслах.Но реакция общественности неоднозначна. Кто-то называет это пиаром или шуткой двух подростков. Кто-то призывает поддержать Джейдена и Tyler, ведь такие личные отношения сложно выносить на публику.Джейден Смит ранее не был замечен в компании гомосексуалистов. Если у него и были отношения, то только с девушками. Но некоторые фотографии говоорят о том, тчо он любит экстравагантно одеваться: широкие брюки, плащи и юбки. Известно, что звёзды зачастую эпатируют своих фанатов, делая вещи, которые или им не свойственны, либо выходят за границы морали. А заявления о нетрадиционной сексуальной ориентации как раз можно назвать новостями из разряда "Шок".Недавно Уилл Смит сделал пародию на клип Джейдена, где перенял образ сына с множеством украшений и белыми волосами, а затем поздравил Джейдена с многочисленными просмотрами своего видео.Джейден Смит и Tyler действительно являются давними приятелями, их часто можно увидеть на совместных фотографиях в социальных сетях, и на совместных репетициях.