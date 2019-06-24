ИА «Ореанда-Новости» Знаменитый американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, который был натянут между небоскрёбами на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке на высоте 25-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Трюкачи шли по канату навстречу друг другу, затем они встретились на середине каната и перелезли друг через друга, чтобы продолжить путь. Власти города потребовали, чтобы эквилибристы выполняли трюк со страховкой. С земли за цирковым шоу наблюдали сотни человек.

Проходка по канату между небоскрёбами стала первым трюком Лияны с 2017, когда она сорвалась с каната и получила множественные травмы. Ник и его сестра являются представителями знаменитой цирковой династии в седьмом поколении. Ник известен тем, что проходил по канату над Ниагарским водопадом и Гранд-Каньоном.