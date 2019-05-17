17.05.2019, 23:30
Картина, купленная как стилизация под Пикассо, оказалась подлинником
ИА «Ореанда-Новости». Картину, которую приобрели на распродаже за 293 доллара, оказалась подлинником работы Пабло Пикассо.
Мужчина купил картину, подумав, что это стилизация. Однако через шесть месяцев он решил показать картину экспертам. Экспертиза предположила, что картина - подготовительная работа, которую художник подарил своему другу британцу Роланду Пенроузу.
По предварительным оценкам, стоимость картины составляет порядка 955 тысяч долларов.
Мужчина купил картину, подумав, что это стилизация. Однако через шесть месяцев он решил показать картину экспертам. Экспертиза предположила, что картина - подготовительная работа, которую художник подарил своему другу британцу Роланду Пенроузу.
По предварительным оценкам, стоимость картины составляет порядка 955 тысяч долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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