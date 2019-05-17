Мужчина купил картину, подумав, что это стилизация. Однако через шесть месяцев он решил показать картину экспертам. Экспертиза предположила, что картина - подготовительная работа, которую художник подарил своему другу британцу Роланду Пенроузу.По предварительным оценкам, стоимость картины составляет порядка 955 тысяч долларов.