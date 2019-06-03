Изначально полотно оценили в 1-1,5 млн фунтов (около $1,3-1,9 млн). Однако в процессе торгов сумма увеличилась до 9,3 млн фунтов (примерно $11,7 млн).Картину художник написал в 1928 году. Полотно исполнено в фирменной стиле художника, который считается отражением исследований в области колористики.