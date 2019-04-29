ИА «Ореанда-Новости». Польские художники и оппозиционные политики публикуют свои фотографии поедания бананов. Таким образом, они выражают протест решению властей страны, которые назвали художественное произведение этого фрукта изображением непристойного характера и удалили его из главной национальной галереи.

Картина 1973 года известного художника Натальи Л.Л. «Искусство потребителей», демонстрирует молодую женщину, которая с удовольствием ест банан. Полотно было удалено из Национального музея в Варшаве на прошлой неделе после того, как новый директор музея Ежи Мизиолек настоял на этом в министерстве культуры. Мизиолек сказал в интервью порталу Onet.pl, что он «против показа работ, которые могут раздражать чувствительных молодых людей». Работа находилась в галерее уже много лет.

Сегодня Мизиолек объявил, что работа будет возвращена на прежнее место, но только до 6 мая, когда вся галерея современного искусства будет реорганизована. Он отрицал давление со стороны министерства.

Министр культуры Петр Глинский неоднократно подвергался критике за сокращение субсидий на фестивали искусства, на которые планировалось представлять скандальные театральные постановки на католическую тематику. Глинский уволил популярного театрального режиссёра, который критиковал его. Он также недавно сократил финансирование Европейского центра солидарности, выставочного и культурного центра, популярного среди деятелей искусства и оппозиционных политиков, заявив, что его деятельность выходит за рамки преподавания истории.

Пользователи Твиттера и Фейсбука высмеивают запрет как ограниченный случай цензуры, и многие публикуют свои фотографии, наслаждаясь бананами. Сегодня перед государственным музеем, который закрыт по понедельникам, состоялся флэшмоб, участники которого ели бананы.