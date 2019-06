ИА «Ореанда-Новости». Американский актёр Кевин Костнер открыл страшный секрет знаменитого постера к фильму «Телохранитель» (1992), на котором изображен его персонаж, а также персонаж певицы и актрисы Уитни Хьюстон. «На самом деле, это была не Уитни. Она ушла домой, а на снимке — её дублерша, её лицо спрятано у меня на плече», — рассказал артист в интервью журналу Entertainment Weekly 21 июня.

По его словам, когда сделали фото, он знал, что оно идеально подойдет для постера. Он отправил снимок на студию. Однако, отметил Костнер, продюсерам не понравилось, что на картинке нельзя разглядеть лицо очень популярной в то время певицы, а ведь она могла бы привлечь внимание зрителей.

«Поэтому они отправили мне несколько макетов, на которых пририсовано её выглядывающее лицо», — сказал актёр.

После некоторых обсуждений было принято решение выбрать первоначальный снимок.

Уитни Хьюстон — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Статус суперзвезды закрепился за ней после выхода на мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она исполнила знаменитую песню I Will Always Love You. Певица за свою карьеру получила семь наград «Грэмми».

Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе, накануне церемонии «Грэмми», которую должна была вести. Певица захлебнулась, принимая ванну.

В её крови были обнаружены следы наркотических веществ, а также успокоительных препаратов. Хьюстон страдала зависимостью и проходила курс лечения и реабилитации.