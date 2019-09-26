ИА «Ореанда-Новости». Актёр Киану Ривз в интервью изданию Entertainment Tonight рассказал о впечатлениях от сценария «Матрицы-4», пишет «МК».



Актёр отметил, что сценарий получился очень амбициозным. Ривз подчеркнул, что так и должно было быть.



Однако никаких деталей нового фильма актёр не сообщил. Но при этом он подтвердил, что исполнит роль Нео. Кроме того, известно, что съёмки начнутся уже в начале следующего года.