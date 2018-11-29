ИА «Ореанда-Новости» 24 ноября, почитаемый многими поколениями музыкант Валерий Кипелов вместе со своим коллективом рок-группой «Кипелов», выступили в петербургском клубе А2. В эксклюзивном интервью Валерий Кипелов с особенной теплотой отзывался о городе, далее, как выяснилось на одной из сцен Петербурга состоялось его первое профессиональное выступление.



— У меня особое отношение к Петербургу, поскольку это первый город, в котором я вышел на профессиональную сцену. Кроме того, в составе группы «Ария» мы много концертов здесь отыграли, таких знаковых. Много презентаций альбомов, а потом в 2003 году в составе группы «Кипелов», мы сделали свой первый видеоконцерт, — поделился лидер группы.

Видеоконцерт, о котором упомянул музыкант, был назван «Путь наверх» и посвящён 300-летию Петербурга. Список песен возглавили песни, такие как: «Я свободен», «Следуй за мной», «Путь в никуда», «Грязь»; также прозвучали и многие другие композиции.

Несмотря на солидный возраст, группа «на коне». Музыканты не устают трудиться над новыми альбомами, например, совсем недавно они закончили работу над одним из них и уже выпустили его, а сейчас планируют записи новых песен. Сам лидер группы отмечает, что время летит настолько стремительно, что, казалось бы, совсем недавно команда работала над новым альбомом, а уже минул год.

— Сейчас надо подумать над новым шоу, хотелось, чтобы это был новый материал, может это будет макси-сингл, который будет состоять там из песен трёх. По такому пути скорее всего пойдём. Это вполне по силам нам сделать, — сообщил Валерий Кипелов.

Следующий концерт коллектив сыграет в Москве в клубе Adrenaline Stadium. Концерт запланирован на 1 декабря.