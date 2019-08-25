ИА «Ореанда-Новости» Директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин сообщил, что китайские кинопрокатчики приобрели права на «Золотую коллекцию» киностудии.

В собрание входят такие популярные картины советского периода, как «Чапаев» братьев Васильевых, «Золушка» Надежды Кошеваровой, «Гамлет» Григория Козицына, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова, «Начальник Чукотки» Виталия Мельникова и многие другие.

Сообщается, что срок действия соглашения составляет 3 года. Китайцы смогут выбрать из коллекции самые лучшие и известные ленты, а затем осуществят их перевод.

Пичугин разъяснил, что возглавляемая им киностудия в данном случае выступает лишь как агент, в то время как права на данные фильмы принадлежат Госфильмофонду.