ИА «Ореанда-Новости». Действия официального Берлина по передаче исторической ценности, грамоты Петра I Киеву названа в Совфеде открытм вмешательством во внутреннюю политику Украины.

Такое заявление сделал на своей странице в Фейсбук Франц Клинцевич, сенатор, входящий в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По мнению политика, власти Германии целенаправленно использовали время, когда в Украине близиться важное политическое событие. Речь идёт о втором туре президентской гонки, который намечен на 21 апреля.

«Передача грамоты российского императора другой стране выглядит не прилично», - написал Клинцевич.

Отметим, что исторический документ был утерян в годы войны. Неожиданно он оказался в Германии. Недавно руководство этой страны выразило готовность, а затем передала грамоту Петра I, которая датирована 1708 годом в Киев.

Кроме политической окраски этого поступка Франц Клинцевич говорит и о факте расценивает этот факт с точки зрения незаконного присвоения исторических ценностей.

«Грамота Петра I есть собственность российского государства, и никого больше», - отмечает сенатор.

Отметим, что конфликты на почве дележа исторического наследия со стороны современных властей Украины делались неоднократно. В середине марта Киев выдвинул требования о выдаче украинской стороне коллекции золота скифов, которая находится в Крыму. Коллекция в это время демонстрировалась на выставке в Амстердаме и с негласного одобрения европейских музейных специалистов власти Украины решили провести демарш.

Попытку «захватить» собственность Российской Федерации в Кремле назвали «попыткой грабежа». Многие политики высказались в адрес Киева, обвинив его в захватнической политике по вопросам сохранения культурных ценностей.