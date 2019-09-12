12.09.2019, 17:33
Кодзима показал 49 минут игры Death Stranding
ИА «Ореанда-Новости». В первый день Tokyo Game Show Хидео Кодзима, как и обещал, провёл демонстрацию длительностью в 80 минут. Во время презентации он показал 49 минут игры под названием Death Stranding.
Однако Кодзима предупреждает, что ролик стоит смотреть только тем, кто до сих пор сомневается в покупке игры. Тем же, кто уже оформил предварительный заказ, рекомендуется дождаться ноября.
В видео было показано несколько игровых моментов. Во-первых, в игре будет возможность ставить "лайки" объектам других игроков. Их количество будет влиять на ход игры. Однако прямого взаимодействия игроков не будет. Во-вторых, при принятии какой-либо миссии можно будет просмотреть информацию касательно её особенностей, маршрута и так далее. При этом также нужно будет следить за потребностями героя.
Также на gamescom 2019 был представлен новый постер игры.
Однако Кодзима предупреждает, что ролик стоит смотреть только тем, кто до сих пор сомневается в покупке игры. Тем же, кто уже оформил предварительный заказ, рекомендуется дождаться ноября.
В видео было показано несколько игровых моментов. Во-первых, в игре будет возможность ставить "лайки" объектам других игроков. Их количество будет влиять на ход игры. Однако прямого взаимодействия игроков не будет. Во-вторых, при принятии какой-либо миссии можно будет просмотреть информацию касательно её особенностей, маршрута и так далее. При этом также нужно будет следить за потребностями героя.
Также на gamescom 2019 был представлен новый постер игры.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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