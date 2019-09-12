ИА «Ореанда-Новости». В первый день Tokyo Game Show Хидео Кодзима, как и обещал, провёл демонстрацию длительностью в 80 минут. Во время презентации он показал 49 минут игры под названием Death Stranding. 

Однако Кодзима предупреждает, что ролик стоит смотреть только тем, кто до сих пор сомневается в покупке игры. Тем же, кто уже оформил предварительный заказ, рекомендуется дождаться ноября. 

В видео было показано несколько игровых моментов. Во-первых, в игре будет возможность ставить "лайки" объектам других игроков. Их количество будет влиять на ход игры. Однако прямого взаимодействия игроков не будет. Во-вторых, при принятии какой-либо миссии можно будет просмотреть информацию касательно её особенностей, маршрута и так далее. При этом также нужно будет следить за потребностями героя. 

Также на gamescom 2019 был представлен новый постер игры.