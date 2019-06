ИА «Ореанда-Новости» . Коллекцию из примерно 130 гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали, что стало. Инструменты ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба аукционного дома.

В ходе торгов некоторые лоты также поставили рекорды по выручке, среди них — самая культовая гитара, The Black Strat. Она была продана почти за $4 млн, притом что изначально оценивалась в от 100 тыс. до 150 тыс. долларов. Fender Stratocaster 1954 года продали за 1,8 млн. долларов, а Gretsch White Penguin 1958 года — за 447 тыс. В Christie's объявили всё это «рекордами мировых аукционов».

Акустическую гитару Martin D-35 продали чуть более чем за 1 млн. долларов. Таким образом, был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона.

Торги продолжались восемь часов, участие в них приняли коллекционеры из 66 стран мира, передает НСН. Аукцион проводился в пользу организации ClientEarth, которая занимается защитой окружающей среды и борется с глобальным потеплением.

