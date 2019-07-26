ИА «Ореанда-Новости» .Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», магистр телеигры Андрей Козлов принял решениеИльи Думанского. Об этом сообщается на сайте рейтинга команд.

Начиная с 1 июня, «Новое величие» должно носить имя своего капитана либо выбрать себе новое название по согласованию с комиссией по рейтингу. Судя по записи на том же сайте, в настоящее время команда Думанского носит название «Величие». Как сообщил «Проекту» капитан команды, коллективу не объяснили, с чем связано решение о переименовании.

В апреле «Новое величие» не пустили на студенческий чемпионат «Что? Где? Когда?» в Туле. Как писал «Проект», оргкомитет студенческого чемпионата России потребовал от команды сменить название. Думанский тогда обратился к главе комиссии по этике МАК Александру Друзю. Известный знаток отметил, что название команды ассоциациируется с делом «Нового величия», фигурантов которого обвиняют в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путём государственного переворота. В результате команда Думанского решила отказаться от участия в чемпионате.

По делу «Нового величия» в марте 2018 года были арестованы десять человек. Среди них были 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. Защита подсудимых со ссылкой на материалы дела утверждала, что объединение было создано в результате провокации российских спецслужб, а фактическим создателем и лидером движения был человек, внедренный силовиками.

15 августа 2018 года в защиту Павликовой и Дубовик прошёл «Марш матерей». Позже по решению Дорогомиловского районного суда Москвы девушек отпустили из СИЗО под домашний арест. 5 июня их вместе с остальными участниками «Нового величия» внесли в федеральный перечень террористов и экстремистов, хотя в январе 2019-го программу движения признали безопасной для власти, экспертиза не нашла экстремизма в листовках движения.



