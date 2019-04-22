ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 22 апреля, коммунисты отмечают годовщину – 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870 – 1924). В честь празднования члены столичных комитетов КПРФ, а также депутаты Госдумы и представители общественных организаций возложили цветы к Мавзолею на Красной площади.

Владимир Ленин – революционер, лидер партии большевиков, теоретик марксизма, который привёл большевиков к власти в России в 1917 году, он возглавил первое правительство СССР.

В рамках мероприятия лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил присутствующих с годовщиной со дня рождения Ленина и сообщил, что подготовка к юбилейному 150-летию "идёт полным ходом". Он назвал Ленина великим мыслителем, который поставил в центр государственной политики человека труда.