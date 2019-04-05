ИА «Ореанда-Новости»



Компания РЖД совместно с российским историческим обществом и Институтом Российской истории РАН организовала передвижную экспозицию «Исторический багаж». Выставка проходит на Ленинградском вокзале в Москве, станциях в Твери и Вышнем Волочке и посвящена истории городов, в которых она проходит.

В пресс-службе компании заявили, что до 1 июня планируется открытие подобных экспозиций ещё на 10 станциях, расположенных между Москвой и Санкт-Петербургом. Также планируется организация выставочных павильонов на нескольких станциях БАМа, приуроченная к 45-летию её строительства.

Посетив выставку, зрители могут увидеть карту города, получить информацию о значимых местах и выдающихся жителях, архивные фотографии, инфографику, видео-интервью с ключевыми деятелями культуры и общества.

Основная цель данного проекта – рассказать об истории России через историю малых городов.

В дальнейшем планируется создание портала, посвященного исторической тематике. Пассажиры смогут знакомиться с историей того города, который они проезжают с помощью приложения.

Реализация проекта начата в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, данного на заседании Совета по межнациональным отношениям в октябре 2018 года.