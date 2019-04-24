Когда в ноябре этого года будет запущен потоковый сайт Disney, фанаты смогут посмотреть спин офф «Звездных войн», а также многие классические фильмы студии. Тем не менее, в Disney Plus будет отсутствовать фильм «Песня о Юге» 1946 года, который в последние годы стал настоящей проблемой для Disney. Правозащитники критикуют то, как авторы фильма изобразили жизнь афроамериканских рабочих на плантациях в южных штатах после гражданской войны.

Компания от греха подальше также решила вырезать одну из сцен мультфильма «Дамбо» (1941), которая считается «расистской».

Напомним, «Песня Юга» собрала 65 миллионов долларов в прокате США, но так и не была выпущена на DVD на территории страны. Поводом послужила критика в отношении идиллического описания жизни дяди Рема и других бывших рабов на плантации. Однако стереть фильм из истории компании будет не так просто. Успех песни «Zip-a-Dee-Doo-Dah», звучащей в фильме, обеспечил ему Оскара в 1947 году. Этот хит является одной из самых известных песен в фильмах компании Disney. Да и поклонники компании постоянно интересуются на ежегодных собраниях акционеров, почему «Песня Юга» так и не выпускалась на DVD в США. Петиция на Change.org также призывает к официальному релизу фильма на DVD в Соединённых Штатах.