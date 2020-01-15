15.01.2020, 10:40
Композитора Максима Дунаевского с юбилеем поздравил глава Российского государства
ИА «Ореанда-Новости». Композитора Максима Дунаевского с юбилеем поздравил лидер России Владимир Путин. Телеграмма Владимира Путина со словами поздравления, обращенными к композитору, размещена на сайте Кремля.
В среду композитор из России Максим Дунаевский отмечает 75-летие.
Владимир Путин написал, что Максим Дунаевский продолжает традиции семьи служить отечественной культуре и искусству. Он отметил, что юбиляром были вложены душа, талант и энергия в написание замечательных музыкальных произведений, украшающих многие спектакли и кинематографические проекты.
Владимиром Путиным было сказано о важности того, что композитор и по сей день посвящает себя делу, которое он любит, становится активным участником различных благотворительных, общественных проектов.
В среду композитор из России Максим Дунаевский отмечает 75-летие.
Владимир Путин написал, что Максим Дунаевский продолжает традиции семьи служить отечественной культуре и искусству. Он отметил, что юбиляром были вложены душа, талант и энергия в написание замечательных музыкальных произведений, украшающих многие спектакли и кинематографические проекты.
Владимиром Путиным было сказано о важности того, что композитор и по сей день посвящает себя делу, которое он любит, становится активным участником различных благотворительных, общественных проектов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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