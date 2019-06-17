Разработчики написали алгоритм, который закончил фрагмент композиции Дворжака в ми миноре. Программа сделала это за 72 часа.В течение этого времени алгоритм проанализировал 30 000 тысяч записей, которые создали из 115 произведений композитора. После того как программа изучили стиль, она сгенерировала различные варианты композиции. Один потом выбрали вручную.