17.06.2019, 18:02
Компьютер дописал произведение умершего 115 лет назад композитора
ИА «Ореанда-Новости». В Пражской филармонии состоится премьера написанного искусственным интеллектом отрывка для фортепиано, продолжения знаменитой симфонии № 9 «Из Нового Света» чешского композитора Антонина Дворжака.
Разработчики написали алгоритм, который закончил фрагмент композиции Дворжака в ми миноре. Программа сделала это за 72 часа.
В течение этого времени алгоритм проанализировал 30 000 тысяч записей, которые создали из 115 произведений композитора. После того как программа изучили стиль, она сгенерировала различные варианты композиции. Один потом выбрали вручную.
Разработчики написали алгоритм, который закончил фрагмент композиции Дворжака в ми миноре. Программа сделала это за 72 часа.
В течение этого времени алгоритм проанализировал 30 000 тысяч записей, которые создали из 115 произведений композитора. После того как программа изучили стиль, она сгенерировала различные варианты композиции. Один потом выбрали вручную.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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