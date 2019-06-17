ИА «Ореанда-Новости». В Пражской филармонии состоится премьера написанного искусственным интеллектом отрывка для фортепиано, продолжения знаменитой симфонии № 9 «Из Нового Света» чешского композитора Антонина Дворжака.

Разработчики написали алгоритм, который закончил фрагмент композиции Дворжака в ми миноре. Программа сделала это за 72 часа.

В течение этого времени алгоритм проанализировал 30 000 тысяч записей, которые создали из 115 произведений композитора. После того как программа изучили стиль, она сгенерировала различные варианты композиции. Один потом выбрали вручную.