Аналог "взрослой" Новой волны состоялся в этом году в Крымской Республике.Международный конкурс молодых исполнителей объединил в этот раз 11 участников из таких государств как Абхазия, Армения, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Литва, Мальта, Узбекистан и Россия.Юных исполнителей на "Детской Новой волне" вышли поддержать более известные музыканты - на сцену вышли популярная группа «Дискотека Авария», певцы Стас Пьеха, Алексей Воробьёв и Сосо Павлиашвили, рэпер ST, а также молодые певицы Нюша и Зара.Выбирать лучшего на конкурсе - миссия профессионального жюри.В состав конкурсной комиссии вошли также исполнители и музыканты Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, а также молодые певицы Юлианна Караулова и Юлия Савичева. Десятибальная шкала определяла выступление каждого участника. Однако, в этом году в оценивании произошло нововведение - жюри могут выставить только две оценки "9" и "10". Причём в один день конкурса судьи могут выставить баллы только один раз.Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" является своеобразным аналогом «взрослой» Новой волны. Отличие состоит в том, что здесь выступают дети до 12 лет. 12-й песенный конкурс "проходит в лагере «Артек» на берегу Чёрного моря.