14.06.2019, 22:59
Конкурс "Детская Новая волна" покажут на канале НТВ
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня и в ближайшее воскресенье зрители телевизионного канала НТВ могут увидеть конкурс "Детская Новая волна". Аналог "взрослой" Новой волны состоялся в этом году в Крымской Республике.
Международный конкурс молодых исполнителей объединил в этот раз 11 участников из таких государств как Абхазия, Армения, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Литва, Мальта, Узбекистан и Россия. За Россию на этот раз вышел на сцену обладатель главного приза другого телевизионного проекта на НТВ "Ты супер!" Денберел Ооржак. Юных исполнителей на "Детской Новой волне" вышли поддержать более известные музыканты - на сцену вышли популярная группа «Дискотека Авария», певцы Стас Пьеха, Алексей Воробьёв и Сосо Павлиашвили, рэпер ST, а также молодые певицы Нюша и Зара.
Выбирать лучшего на конкурсе - миссия профессионального жюри. Возглавил судей народный артист России, композитор, продюсер и пианист и бессменный председатель жюри со времени проведения первого конкурса Игорь Крутой. В состав конкурсной комиссии вошли также исполнители и музыканты Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, а также молодые певицы Юлианна Караулова и Юлия Савичева. Десятибальная шкала определяла выступление каждого участника. Однако, в этом году в оценивании произошло нововведение - жюри могут выставить только две оценки "9" и "10". Причём в один день конкурса судьи могут выставить баллы только один раз.
Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" является своеобразным аналогом «взрослой» Новой волны. Отличие состоит в том, что здесь выступают дети до 12 лет. 12-й песенный конкурс "проходит в лагере «Артек» на берегу Чёрного моря.
Первая часть телеверсии состоялась на канале сегодня, вторую часть можно посмотреть в воскресенье, 16 июня, в 22:10.
Международный конкурс молодых исполнителей объединил в этот раз 11 участников из таких государств как Абхазия, Армения, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Литва, Мальта, Узбекистан и Россия. За Россию на этот раз вышел на сцену обладатель главного приза другого телевизионного проекта на НТВ "Ты супер!" Денберел Ооржак. Юных исполнителей на "Детской Новой волне" вышли поддержать более известные музыканты - на сцену вышли популярная группа «Дискотека Авария», певцы Стас Пьеха, Алексей Воробьёв и Сосо Павлиашвили, рэпер ST, а также молодые певицы Нюша и Зара.
Выбирать лучшего на конкурсе - миссия профессионального жюри. Возглавил судей народный артист России, композитор, продюсер и пианист и бессменный председатель жюри со времени проведения первого конкурса Игорь Крутой. В состав конкурсной комиссии вошли также исполнители и музыканты Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, а также молодые певицы Юлианна Караулова и Юлия Савичева. Десятибальная шкала определяла выступление каждого участника. Однако, в этом году в оценивании произошло нововведение - жюри могут выставить только две оценки "9" и "10". Причём в один день конкурса судьи могут выставить баллы только один раз.
Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" является своеобразным аналогом «взрослой» Новой волны. Отличие состоит в том, что здесь выступают дети до 12 лет. 12-й песенный конкурс "проходит в лагере «Артек» на берегу Чёрного моря.
Первая часть телеверсии состоялась на канале сегодня, вторую часть можно посмотреть в воскресенье, 16 июня, в 22:10.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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