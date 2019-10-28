ИА "Ореанда-Новости" 2 ноября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится выступление знаменитого аккордеониста из Франции Ришара Гальяно. Вместе с ним выступит и его коллектив «New Jazz Musette Quartet». Начало концерта запланировано на семь вечера.

Французского аккордеониста, который на родине уже успел стать национальным кумиром, называют «священным монстром джаза». Музыкант даст свой единственный концерт в российской столице, тем самым откроет абонемент Дома музыки «Джазовый Олимп». Напомним, что в рамках его проведения состоятся встречи с известными коллективами и именитыми джазменами современности. Стоит отметить, что Ришар Гальяно является обладателем Приза Джанго Рейнхарда в категории «Музыкант года». В его оригинальном направлении соединились такие музыкальные жанры как аргентинское танго, бразильские мелодии, свинг, традиционный французский шансон и классические баллады, афро-американская музыка и классические произведения великих композиторов.

Ришар Гальяно за всё время своей карьеры стал автором множества альбомов, которые принесли ему престижнейшие награды. Он давал концерты на самых известных мировых площадках планеты – от фестиваля в Монтрё до театра Ла Скала и Линкольн-центра. Ришар Гальяно по праву завоевал абсолютное признание у публики всего мира.

Стоит отметить, что в последующих концертах абонемента «Джазовый Олимп» выступят американский саксофонист, композитор Брэнфорд Марсалис и его квартет, а также британо-итальянский квинтет под названием «Hetty and Jazzato Band».