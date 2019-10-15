На сцену Малого зала певица выйдет в компании коллег по творческому цеху, известных столичных артистов – Ирины Рейнард (меццо-сопрано), Дмитрия Хромова (тенор), Сергея Спиридонова (тенор) и Максима Кузьмина-Караваева (бас). Партию фортепиано исполнит профессор, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Светлана Бондаренко.

«Любой выход на сцену – это всегда полжизни, потому что хочется предстать в самом лучшем виде, хочется показать всё, на что ты способен. И просто хочется расположить публику к себе, отдать частичку своей души, это потребность. Это происходит всегда, где бы я ни выступала», – рассказала в интервью Алиса Гицба.



Для слушателей прозвучит программа с романтическим названием «В поисках утраченного времени», тщательно составленная из сочинений Форе, Массне, Гуно и Шарпантье.

АБОНЕМЕНТ №21

«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

«В поисках утраченного времени» из французской вокальной музыки



Алиса ГИЦБА (сопрано)



Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано)



Дмитрий ХРОМОВ (тенор)



Сергей СПИРИДОНОВ (тенор)



Максим КУЛЬМИН-КАРАВАЕВ (бас)



Партия фортепиано – Светлана БОНДАРЕНКО

В программе:

Г. Форе, Ж. Массне, Ш. Гуно, М.-А. Шарпантье