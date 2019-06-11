ИА «Ореанда-Новости» В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 11 и 13 июня 2019 в честь Дня России пройдёт II Музыкальный фестиваль «Рождённые Россией».

11 и 13 июня Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского при содействии Фонда развития творческих инициатив во второй раз организует Музыкальный фестиваль «Рождённые Россией», приуроченный к празднованию Дня России.

«День России — один из важнейших государственных праздников, ассоциируемый с национальным возрождением нашей страны, в котором важнейшее место занимает отечественная музыкальная культура», — так прокомментировал идею проведения фестиваля его художественный руководитель, лауреат премий Правительства Москвы и Министерства обороны РФ, дирижёр, профессор Александр Соловьёв.

Концепция программы 11 июня связана с музыкой композиторов- консерваторцев: это история России в лицах. Петр Чайковский — первый профессор Московской консерватории, тот, кто стоял у истоков профессионального музыкального образования в России. Дмитрий Шостакович, преподававший в столице в середине 1940-х, проложил новые пути для поколения композиторов-шестидесятников, среди которых питомцы МГК: София Губайдулина, Эдуард Артемьев, Альфред Шнитке. Наконец, Алексей Рыбников — председатель совета Союза композиторов России, амплитуда творчества которого захватывает такие полярные жанры, как рок-опера и духовный хоровой концерт.

На сцену Большого зала консерватории выйдут симфонические коллективы: Обладатель Гран-при Камерный оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной (Казань) под управлением заслуженной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой, Оркестр современной музыки «Opensoundorchestra» с Александром Соловьёвым. Солисты — лидеры современного инструментального исполнительства: народный артист России Фридрих Липс (баян), заслуженная артистка России Елена Ревич, Станислав Малышев (скрипка), Владислав Лаврик (труба).

В программе, в которой прослеживается чёткая линия от классики, через авангард к современности, прозвучат Серенада П. Чайковского, «Фахтверк» С. Губайдулиной, Концертино для скрипки А. Рыбникова, Октет для струнных Д. Шостаковича, «Concerto grosso» № 1 А. Шнитке, киномузыка Э. Артемьева.

13 июня своё искусство продемонстрируют Хор студентов Московской консерватории, Камерный хор Московской консерватории (в качестве дирижёров выступят ассистенты-стажёры кафедры хорового дирижирования), Хор студентов ГМПИ имени М. Ипполитова-Иванова — молодое поколение музыкантов, за которыми наше будущее. Прозвучат сочинения современных композиторов, представляющих различные регионы России, среди них: Е. Подгайц, Т. Шахиди (Москва), С. Слонимский, С. Екимов (Санкт-Петербург), Э. Фертельмейстер (Нижний Новгород), В. Ходош (Ростов-на-Дону). Важное место в программе фестиваля занимают и сочинения отечественных композиторов-классиков С. Дегтярёва, С. Рахманинова, обработки народных песен и др.

Важность проведения фестиваля как для соотечественников, так и иностранных граждан отметил первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Д.А. Полянский: «Московская консерватория, являясь центром мировой музыкальной культуры, имеет блестящую возможность вовлекать в орбиту русского искусства, богатейших исполнительских и образовательных традиций представителей национальных школ со всех уголков земного шара».