ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Громкие слухи разлетелись по интернету. Пользователи сети подозревают, что Ксения Собчак снова беременна.

Обсуждения начались после того, как экс-претендент на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак появилась на премии издания FB в платье, явно акцентирующем взгляд на ее округлившийся живот. Во время обсуждения наряда пользователи сети обратили внимание, что это явно не из-за плотного ужина.

Подозрения лишь подтвердились после того, как Мишаня Мишина, жена рэпера Dino MC, опубликовала фото в социальной сети Инстаграм с той же самой премии. В комментариях у нее спросили по поводу беременности коллеги Мишани Ксении Собчак - действительно ли бывшая ведущая ток-шоу ждет второго ребенка? Мишина ответила в комментариях: «Да».

Официального подтверждения от самой Ксении Анатольевны еще не было, но поздравления от своих поклонников в сети она уже вовсю принимает.

Своего первого ребенка, Платона, она родила осенью 2016 года - в ноябре. Отцом стал муж Собчак Максим Виторган. Роды прошли в люксовой подмосковной родовой клинике.

Ксения Собчак стала известна благодаря участию в скандальных шоу, таким как «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». В обоих она была в роли телеведущей. Также Собчак славится своим довольно едким характером. Ранее Ксения активно выступала против своих родов, явно указывала на нелюбовь к детям и даже называла их оскорбительными словами.

В этом году Ксения Анатольевна вела кампанию и баллотировалась на пост президента России вместо Владимира Владимировича Путина, но не смогла собрать необходимое количество голосов. Ее лозунг гласил «Собчак против всех», Ксения организовала множество собирательных пунктов по всей России, в том числе в ее родном городе Санкт-Петербурге. В роли претендента она также вступала в словесные перепалки с Владимиром Жириновским и задавала Владимиру Путину провокационные вопросы во время открытых встреч с президентом.