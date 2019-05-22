Заглавной темой празднования станет объявленный Год театра.На территории городского Черешневого сада будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастерская по актёрскому искусству, театральная костюмерная, кинотеатр под открытым небом и кукольный театр для маленьких посетителей сада.На улице Навагинской днём пройдут праздничные гуляния, выступления уличных театров и концерты молодёжных музыкальных коллективов. На городской площади Флага участниками творческого сообщества "Активное долголетие" будет организована дискотека в стиле ретро. Музыкальные композиции исполнят участники духового оркестра.Вечером этого дня в центре Сочи состоится ставшее уже традиционным карнавальное шествие.Перед храмом Мельпомены установят специальную площадку, на которой будет проходить основное действо - артисты покажут свои карнавальные выступления. Будут определены места для трибуны для официальных представителей и места для многочисленных зрителей.На 26 и 30 мая запланирован ещё ряд мероприятий, которые пройдут в других районах причерноморского города-курорта, например, в Лазаревском или Адлеровском.