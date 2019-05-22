22.05.2019, 17:43
Курортный сезон официально откроют в Сочи
ИА "Ореанда-Новости" 25 мая официально стартует начало очередного курортного сезона в Сочи. Заглавной темой празднования станет объявленный Год театра.
Праздновать начало сезона в Сочи начнут в субботний полдень. На территории городского Черешневого сада будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастерская по актёрскому искусству, театральная костюмерная, кинотеатр под открытым небом и кукольный театр для маленьких посетителей сада.
На улице Навагинской днём пройдут праздничные гуляния, выступления уличных театров и концерты молодёжных музыкальных коллективов. На городской площади Флага участниками творческого сообщества "Активное долголетие" будет организована дискотека в стиле ретро. Музыкальные композиции исполнят участники духового оркестра. Все городские активности продлятся с 12:00 до 18:00.
Вечером этого дня в центре Сочи состоится ставшее уже традиционным карнавальное шествие. В семь вечера "КарнавалЛето" начнёт своё движение от Сочинского государственного цирка до здания Зимнего театра. Перед храмом Мельпомены установят специальную площадку, на которой будет проходить основное действо - артисты покажут свои карнавальные выступления. Будут определены места для трибуны для официальных представителей и места для многочисленных зрителей. Завершится гала-концерт "КарнавалЛето" в 22:50 торжественным салютом.
На 26 и 30 мая запланирован ещё ряд мероприятий, которые пройдут в других районах причерноморского города-курорта, например, в Лазаревском или Адлеровском.
Праздновать начало сезона в Сочи начнут в субботний полдень. На территории городского Черешневого сада будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастерская по актёрскому искусству, театральная костюмерная, кинотеатр под открытым небом и кукольный театр для маленьких посетителей сада.
На улице Навагинской днём пройдут праздничные гуляния, выступления уличных театров и концерты молодёжных музыкальных коллективов. На городской площади Флага участниками творческого сообщества "Активное долголетие" будет организована дискотека в стиле ретро. Музыкальные композиции исполнят участники духового оркестра. Все городские активности продлятся с 12:00 до 18:00.
Вечером этого дня в центре Сочи состоится ставшее уже традиционным карнавальное шествие. В семь вечера "КарнавалЛето" начнёт своё движение от Сочинского государственного цирка до здания Зимнего театра. Перед храмом Мельпомены установят специальную площадку, на которой будет проходить основное действо - артисты покажут свои карнавальные выступления. Будут определены места для трибуны для официальных представителей и места для многочисленных зрителей. Завершится гала-концерт "КарнавалЛето" в 22:50 торжественным салютом.
На 26 и 30 мая запланирован ещё ряд мероприятий, которые пройдут в других районах причерноморского города-курорта, например, в Лазаревском или Адлеровском.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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