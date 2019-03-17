ИА «Ореанда-Новости» Испанская газета El Periodico представила рейтинг фаворитов песенного конкурса «Евровидение – 2019», которые вероятно, станут лидерами состязания и займут призовые места.

Как пишет издание, главным претендентом на победу в Евровидении стал исполнитель из Голландии Дункан Лоуренс с композицией «Arcade». Певец с лёгкостью стал победителем в национальном отборе. Его творчество ставят на одну ступень с такими мировыми звёздами, ка Адель и Coldplay.

Второй возможный победитель - шведский певец Джон Людвик, который на конкурсе выступит с песней «Too late for love». Испанское издание пишет, что исполнители из Швеции последние несколько лет стабильно находятся в первой десятке Евровидения. В 2012 и 2015 представители Швеции побеждали в песенном конкурсе.

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представит страну на Евровидение, по мнению издания, расположился на третьей строчке рейтинга. Лазарев, который в этом году намерен удивить европейскую публику чем-то кардинально новым, представит на конкурсе свою песню «Scream». Россия выбилась в фавориты конкурса после того, как стало известно, что от неё поедет Сергей Лазарев. Ожидается, что успех Лазарева на конкурсе сможет перекрыть неудачи российских исполнителей на Евровидении за последние два года.

Далее в число возможных победителей El Periódico внесло исполнителя из Швейцарии Луку Хенни с песней «She got me» и испанского певца Мики Нуньеса, который, как считает издание, может стать «тёмной лошадкой» Евровидения и удивить публику своим выступлением.

Издание отмечает, что в число исполнителей, кто может составить высокую конкуренцию, вошли: представитель Кипра Элени Фурейра, которая заняла на конкурсе второе место в 2018 году, а также исполнитель из Италии Махмуд, его музыкальный клип на песню «Soldi» посмотрели уже более 48 миллионов человек.