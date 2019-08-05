ИА «Ореанда-Новости». Леонардо Ди Каприо, один из самых популярных и востребованных американских актёров, дал эффективный совет тем, кто только начинает свою карьеру в этой области. Он считает самый базовый опыт, который можно получить - это просмотры старых фильмов.

В интервью Mirror актёр сказал, что его основным уроком было посмотреть фильм и «сравнить себя с великими и только тогда начать что-то делать». «Я бесконечно смотрю фильмы и шокирован тем, что уже сделано в кино», - сказал он.

Леонардо ди Каприо считается одним из самых востребованных в киноиндустрии. На его счету более 30 лент, в которых он сыграл главную роль.

Среди самых узнаваемых фильмов с участием актёра: «Начало», «Отступники», «Поймай меня, если сможешь», а в 2016 году актёр был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший».