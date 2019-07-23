ИА «Ореанда-Новости» Леонардо Ди Каприо рассказал об ощущениях от совместной работы с Люком Перри на съемках фильма «Однажды в Голливуде». Своими эмоциями актёр поделился на премьере картины Квентина Тарантино, ставшей в карьере режиссёра девятой по счёту.



Ди Каприо объявил, что Перри был его кумиром, и он считал его «круче всех на земле».

Звезда Голливуда признался, что в юности был поклонником сериала „Беверли-Хиллз 90210“. Встреча с кумиром детства на одной съёмочной площадке потрясла Ди Каприо. Обоим актёрам удалось пообщаться в дружеской обстановке.

Люк Перри знаком зрителям по роли Дилана Маккея в телесериале „Беверли-Хиллз 90210“. В последнем фильме Квентина Тарантино он сыграл звезду вестернов Уэйна Мондера.

Актёр ушел из жизни 4 марта 2019 года в результате инсульта. Ему было 52 года.