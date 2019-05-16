ИА «Ореанда-Новости» Лидер известной украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обратился к согражданам с призывом посетить акцию, которая пройдёт 16 мая в центре Киева.

«Друзья, приходите на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», – написал музыкант в одной из социальных сетей. Что именно подразумевается, неизвестно, однако есть мнение, что Вакарчук собирается объявить об учреждении политической партии «Голос» для участия в выборах в Верховную раду.

Летом 2018 года Вакарчук призвал украинцев к борьбе против президента Петра Порошенко и пополнить ряды «охотников на нечестность и коррупцию».