Любой желающий может приобрести его, став участником аукциона.

Инициатором продажи выступил крупнейший в мире аукцион коллекционных автомобилей под названием «Mecum». Лимузин Элвиса Пресли представляет собой автомобиль марки Lincoln Continental, выпущенный производителем в 1967 году. Организаторы аукциона планируют выручить за проданный автомобиль как минимум триста тысяч долларов. Именно такая стоимость обозначена на аукционе как стартовая. Купить лимузин короля рок-н-ролла можно будет уже 15 августа.

История появления этого автомобиля у Элвиса Пресли звучит следующим образом. Lincoln Continental был подарен звезде на свадьбу. Автором подарка выступил менеджер певца Том Паркер. Год производства автомобиля совпадает с годом проведения свадебной церемонии. Автомобиль Пресли отличается от других машин наличием кондиционера, гидроусилителя руля и электронных стеклоподъёмников. Кроме того, в машине есть автоматическая антенна.

После того, как Элвис Пресли скончался, этот автомобиль оказался поставленным в гараж – им никто не пользовался. Вспомнили о нём в начале 80-х годов прошлого века – новым владельцем лимузина стал предприниматель по имени Джеймс Петроццини. Для чего купил этот автомобиль бизнесмен, осталось неясным – машиной по-прежнему никто не пользовался. Позднее потомки Джеймса Петроццини решили извлечь лимузин из гаража и продать его.

Нынешнее состояние автомобиля оставляет желать лучшего – он находится в крайне запущенном состоянии. Однако, организаторы аукциона надеются, что лимузин легенды рок-н-ролла найдёт своего покупателя. У них на руках есть копии регистрационного свидетельства, которые подписаны самим Элвисом Пресли. Номерной знак «1-ELVIS» может стать существенным плюсом в высокой стоимости автомобиля, считает аукционный дом.