ИА «Ореанда-Новости». 21 марта сообщалось, что победительницу главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" Алесю Семеренко лишили титула и короны. Организаторы пояснили это несоблюдением условий договора. Сама победительница назвала это клеветой и заявила, что действительная причина другая.

Как рассказали организаторы, девушка нарушила условия договора – не участвовала в мероприятиях, на которых положено присутствовать в течение года после конкурса. За три месяца девушка не посетила ни одного. Директор конкурса Татьяна Андреева отметила, что Семеренко была недоступна по телефону, а когда до неё дозванивались, жаловалась на плохое самочувствие. При этом вела активную светскую жизнь в «Инстаграм».

Андреева также заявила, что девушка сломала венец – вернула корону в повреждённом виде. Дорогостоящая корона из серебра, позолоты и полудрагоценного камня ремонту не подлежит.

Сама Семеренко ответила, что её ни на какие мероприятия не звали, а без связи она была всего неделю, при этом всегда была доступна в Instagram.

«Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», – заявила девушка.

Также Алеся Семеренко сказала, что у неё есть видео «в сториз» с подтверждением целостности короны. Оно снято в день, когда девушка отвозила корону организаторам и её благополучно приняли.

По правилам конкурса главный титул «Мисс Москва-2018» перейдёт первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой. Лишение титула на конкурсе случилось впервые с 1996 года.