ИА «Ореанда-Новости». Первый канал назвал участника Евровидения 2020 от России. Им станет группа Little Big.

По сообщению пресс-службы Первого канала, который в этом году «отправляет» участника от России на международный песенный конкурс Евровидение, Little Big представят страну в Роттердаме.

Детали пока не уточняются. Песня и номер будут анонсированы в ближайшее время.

Little Big – российская панк-рейв группа, известная своим оригинальным стилем, была образована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Тексты песен, музыкальное звучание, поведение артистов на сцене отличаются от привычных выступлений поп-артистов. Группа действительно имеет свой запоминающийся и цепляющий внимание стиль, что станет огромным плюсом для артистов на Евровидении. Для них характерна игра на российских стереотипах, сатира, гротеск и смешение направлений, языков, образов. Самыми популярными треками Little Big стали «Every Day I’m Drinking», «Skibidi», «Big Dick» и «Go Bananas».

Напомним, что конкурс пройдёт в столице Нидерландов с 12 по 16 мая.