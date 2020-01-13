13.01.2020, 15:11
Лукьяненко рассказал о том, как на отношение к фантастике повлияли фильмы Бромберга
ИА «Ореанда-Новости». По заявлению писателя Сергея Лукьяненко, работающего в жанре "фантастика", картинами Константина Бромберга определялись его любовь к фантастике и детские годы целого поколения. Писатель сожалеет, что Бромберг снял в СССР мало фильмов и поселился в США.
Накануне режиссёр Михаил Идов распространил информацию о том, что в США скончался постановщик Константин Бромберг - создатель многосерийного телевизионного проекта "Приключения электроника"
Лукьяненко заявил, что в России сегодня принято поругивать советские картины, в том числе и фантастические, поскольку в "Электронике" не было спецэффектов. Он отмечает, что в Советском Союзе не хотели создавать фантастические фильмы, но те, кто старались что-то снять, те снимали, в том числе и режиссёр Константин Бромберг.
По словам Лукьяненко, Бромберг сделал для россиян куда больше, чем многие, кто снял десятки картин. Лукьяненко также сказал, что Бромберг навсегда остался "нашим режиссёром".
Накануне режиссёр Михаил Идов распространил информацию о том, что в США скончался постановщик Константин Бромберг - создатель многосерийного телевизионного проекта "Приключения электроника"
Лукьяненко заявил, что в России сегодня принято поругивать советские картины, в том числе и фантастические, поскольку в "Электронике" не было спецэффектов. Он отмечает, что в Советском Союзе не хотели создавать фантастические фильмы, но те, кто старались что-то снять, те снимали, в том числе и режиссёр Константин Бромберг.
По словам Лукьяненко, Бромберг сделал для россиян куда больше, чем многие, кто снял десятки картин. Лукьяненко также сказал, что Бромберг навсегда остался "нашим режиссёром".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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