Накануне режиссёр Михаил Идов распространил информацию о том, что в США скончался постановщик Константин Бромберг - создатель многосерийного телевизионного проекта "Приключения электроника"Лукьяненко заявил, что в России сегодня принято поругивать советские картины, в том числе и фантастические, поскольку в "Электронике" не было спецэффектов. Он отмечает, что в Советском Союзе не хотели создавать фантастические фильмы, но те, кто старались что-то снять, те снимали, в том числе и режиссёр Константин Бромберг.По словам Лукьяненко, Бромберг сделал для россиян куда больше, чем многие, кто снял десятки картин. Лукьяненко также сказал, что Бромберг навсегда остался "нашим режиссёром".