ИА «Ореанда-Новости». По заявлению писателя Сергея Лукьяненко, работающего в жанре "фантастика", картинами Константина Бромберга определялись его любовь к фантастике и детские годы целого поколения. Писатель сожалеет, что Бромберг снял в СССР мало фильмов и поселился в США. 

Накануне режиссёр Михаил Идов распространил информацию о том, что в США скончался постановщик Константин Бромберг - создатель многосерийного телевизионного проекта "Приключения электроника" 

Лукьяненко заявил, что в России сегодня принято поругивать советские картины, в том числе и фантастические, поскольку в "Электронике" не было спецэффектов. Он отмечает, что в Советском Союзе не хотели создавать фантастические фильмы, но те, кто старались что-то снять, те снимали, в том числе и режиссёр Константин Бромберг. 

По словам Лукьяненко, Бромберг сделал для россиян куда больше, чем многие, кто снял десятки картин. Лукьяненко также сказал, что Бромберг навсегда остался "нашим режиссёром".