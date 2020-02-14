ИА «Ореанда-Новости». Парфюмерами были восстановлены любимые духи Анны Ахматовой. Этот проект был создан специально для выставки художника Юрия Анненкова.

В Музее русского импрессионизма можно познакомиться с необычным экспонатом. Точной копией любимого аромата известной русской поэтессы. Он получил название «Духи моей молодости».



Директор музея отметила, что сотрудниками была проведена большая и уникальная по своей природе работа. Такие исследование с созданием подобных продуктов проходят крайне редко.



Духи были восстановлены по дневниковым записям Лидии Чуковской, там они фигурируют как флаконик с названием «Идеал». Исследователи сходятся во мнение, что речь идёт об аромате бренда Houbigant «Le Parfum Ideal» 1896 года.

Композиция аромата следующая. Цитрус и гвоздика составляют верхние ноты, средние – это болгарская роза, иланг-иланг, жасмин и апельсиновый цвет. В базовых нотах расположились пачули, серая амбра, сандал и мускус.