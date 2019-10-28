ИА "Ореанда-Новости" Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев минувшей ночью перенёс сердечный приступ. В настоящее время он проходит назначения медиков на дому.

Источник, близкий к окружению продюсера, сообщил, что прошлой ночью Фадеев почувствовал недомогание. В загородный дом была вызвана скорая помощь. Прибывшие медицинские специалисты диагностировали у него приступ ишемической болезни сердца. Медики указали и на возможную причину приступа – ею стало нервное истощение, которое переживает продюсер последнее время. В целом, состояние здоровья музыкального продюсера было определено как предынфарктное.

Фадеев отказался от предложенной врачами госпитализации. Он предпочёл остаться в стенах собственного дома, выполняя все указания и назначения врачей. В настоящее время он находится под присмотром врачей.

Стоит отметить, что около часа назад музыкант успел опубликовать в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм свою собственную фотографию. На ней он изображён вместе с телевизионным ведущим программы «Жизнь человека» Борисом Корчевниковым. Напомним, что шоу выходит на телеканале «Россия». Свой снимок Фадеев подписал следующим образом: «В моей жизни было и хорошее и плохое. Об этом рассказал в эфире программы». Таким образом, известного продюсера можно будет увидеть в одном из выпусков программы «Жизнь человека». Ещё одну публикацию Максим Фадеев сделал ранее, прошлой ночью. На фотографии он широко улыбается, а снимок сопровождает подпись, что «его опустошению позавидовала сама пустота».