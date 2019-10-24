ИА «Ореанда-Новости». Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.



Фадеев подчеркнул, что от него никто не уходил. Их с Наргиз контракт действовал ещё два года. Фадеев отметил, что мог бы не расторгать соглашение, но решил прекратить сотрудничество.



В начале августа продюсерский центр Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Лейбл запретил певице исполнять музыкальные произведения продюсера.