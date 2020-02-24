24.02.2020, 16:43
Мацуев отменил концерты в Италии в связи со вспышкой коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Российский пианист Денис Мацуев отложил проведение концертов в итальянских городах Болонья и Рим, пишут «Известия».
Об этом решении сообщил сам пианист в своём Facebook. Музыкант отметил, что он не отменял концерты, а просто отложил их.
Ранее стало известно, что в Италии китайским коронавирусом заболели уже более 220 человек, пятеро из них скончались.
Об этом решении сообщил сам пианист в своём Facebook. Музыкант отметил, что он не отменял концерты, а просто отложил их.
Ранее стало известно, что в Италии китайским коронавирусом заболели уже более 220 человек, пятеро из них скончались.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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