ИА «Ореанда-Новости»Российский пианист Денис Мацуев отложил проведение концертов в итальянских городах Болонья и Рим, пишут «Известия».

Об этом решении сообщил сам пианист в своём Facebook. Музыкант отметил, что он не отменял концерты, а просто отложил их.

Ранее стало известно, что в Италии китайским коронавирусом заболели уже более 220 человек, пятеро из них скончались.