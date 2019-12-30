30.12.2019, 13:46
Мединский отреагировал на запрет концерта "Песни Победы" в столице Литвы
ИА «Ореанда-Новости».Владимир Мединский, работающий министром культуры России, посоветовал мэру литовского города Вильнюс Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему проводить в 2020 году концерт "Песни Победы" из-за "российской пропаганды", изучить новейшую историю, перед тем делать политические высказывания.
Недавно Шимашюс заявил в Facebook, что концерт "Песни Победы" не будет проходить в Вильнесе весной 2020 года, так как в этом концерте власти города усмотрели "российскую пропаганду". Шимашюс также сообщил, что советская символика, к которой литовцы не испытывают "никакой ностальгии", не нужна "свободному Вильнюсу".
Мединский в своём ответе на это заявление мэра Вильнеса также отметил, что нынешняя территория Литвы вместе с городом Вильнюсом - это прямой результат военных и дипломатических побед СССР. Он также заявил, что Литва от этих побед получила выгоды больше, чем остальные страны Европы.
Недавно Шимашюс заявил в Facebook, что концерт "Песни Победы" не будет проходить в Вильнесе весной 2020 года, так как в этом концерте власти города усмотрели "российскую пропаганду". Шимашюс также сообщил, что советская символика, к которой литовцы не испытывают "никакой ностальгии", не нужна "свободному Вильнюсу".
Мединский в своём ответе на это заявление мэра Вильнеса также отметил, что нынешняя территория Литвы вместе с городом Вильнюсом - это прямой результат военных и дипломатических побед СССР. Он также заявил, что Литва от этих побед получила выгоды больше, чем остальные страны Европы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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