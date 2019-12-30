Недавно Шимашюс заявил в Facebook, что концерт "Песни Победы" не будет проходить в Вильнесе весной 2020 года, так как в этом концерте власти города усмотрели "российскую пропаганду". Шимашюс также сообщил, что советская символика, к которой литовцы не испытывают "никакой ностальгии", не нужна "свободному Вильнюсу".Мединский в своём ответе на это заявление мэра Вильнеса также отметил, что нынешняя территория Литвы вместе с городом Вильнюсом - это прямой результат военных и дипломатических побед СССР. Он также заявил, что Литва от этих побед получила выгоды больше, чем остальные страны Европы.