Сегодня вечером, 11 августа, многие краснодарцы смогут стать участниками разноплановой культурной программы.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Краснодара, основное действо начнётся вечером – с пяти до восьми вечера. Основным местом проведения мероприятий станет центральная Пушкинская площадь. Здесь организаторы разместили одиннадцать интерактивных площадок самой разнообразной тематики. Для любителей старинных автомобилей будет работать выставка ретро-транспорта. Ценители прекрасного смогут насладиться работами ведущих художников в стиле «граффити» от творческого коллектива под названием «Art-Kuban», они проведут мастер-класс для всех желающих. Молодые дизайнеры группы «Street Style» представят свои коллекции одежды. Для тех, кто отдаёт предпочтение активному времяпровождению, организаторы подготовили мастер-классы по танцевальному искусству, открытые фитнес-тренировки и занятия по силовому экстриму. Кинотеатр и библиотечные витрины будут в открытом доступе весь сегодняшний вечер для любителей тихого и уединённого отдыха.

Организаторы краснодарского Дня молодёжи позаботились и о музыкальной составляющей праздника. Одновременно с работой интерактивных зон на Пушкинской площади артисты выступят на главной сцене. Музыкальное творчество будет представлено местными коллективами. Среди них шоу-балет «DanceCode», исполняющая кавер-версии знаменитых композиций группа «Дикие», Миха Бунин, шоу-группа «Адреналин» и танцевальный коллектив «NN Dance». Наиболее ожидаемым краснодарцами артистом станет PLC, который является лидером Краснодарского творческого объединения «BigMusic».