ИА «Ореанда-Новости». Никита Михалков высказался по поводу непопадания «Дылды» в шорт-лист «Оскара»

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал ситуацию с фильмом «Дылда», который не попал в шорт-лист кинопремии «Оскар». По его словам, премия давно исходит из политической конъюнктуры.

Ранее был опубликован список номинантов на премию «Оскар». Кинокартина «Дылда», вышедшая в 2019 году, номинантом не стало.

Михалков заявил, что удивляться не стоит. По мнению режиссёра, на премии давно оценивают не художественное произведение, на «политическую конъюнктуру».

Режиссёра Андрея Кончаловского также попросили прокомментировать ситуацию, однако тот отметил, что «Оскар» его не интересует. Михалков тут же шутя отметил, что «Андрей Сергеевич не разбирается в дылдах».