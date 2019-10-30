30.10.2019, 07:03
Михалкова заявила, что покидает шоу "Уральские пельмени"
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Юлия Михалкова написала в своём Instagram, что больше не является участницей коллектива, работающего на шоу "Уральские пельмени".
Актриса сообщила, что решение, которое она приняла, нельзя назвать спонтанным. По словам Михалковой, она официально уже не является актрисой шоу "Уральские пельмени".
Михалкова пояснила, что покинула коллектив, потому что "достигла потолка". Артистка заявила, что играть по накатанной и один и тот же образ - это путь к забвению.
Михалкова поблагодарила всех участников коллектива и сказала, что будет вспоминать "Уральские пельмени" с теплотой.
Актриса сообщила, что решение, которое она приняла, нельзя назвать спонтанным. По словам Михалковой, она официально уже не является актрисой шоу "Уральские пельмени".
Михалкова пояснила, что покинула коллектив, потому что "достигла потолка". Артистка заявила, что играть по накатанной и один и тот же образ - это путь к забвению.
Михалкова поблагодарила всех участников коллектива и сказала, что будет вспоминать "Уральские пельмени" с теплотой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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