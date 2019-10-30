Актриса сообщила, что решение, которое она приняла, нельзя назвать спонтанным. По словам Михалковой, она официально уже не является актрисой шоу "Уральские пельмени".Михалкова пояснила, что покинула коллектив, потому что "достигла потолка". Артистка заявила, что играть по накатанной и один и тот же образ - это путь к забвению.Михалкова поблагодарила всех участников коллектива и сказала, что будет вспоминать "Уральские пельмени" с теплотой.